Жителя Дагестана оштрафовали за публичное оправдание терроризма

Мужчина создал в соцсети доступный для других пользователей профиль, где разместил две аудиолекции одного из проповедников радикального ислама

МАХАЧКАЛА, 27 октября. /ТАСС/. Военный суд Ростова-на-Дону оштрафовал на 450 тыс. рублей жителя Дагестана за публичное оправдание терроризма. Идеологию терроризма он распространял через соцсети, сообщили журналистам в УФСБ России по Дагестану.

"УФСБ России по Республике Дагестан пресечена преступная деятельность лица, осуществлявшего призыв к террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганду терроризма. <...> Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов", - говорится в сообщении.

По данным управления, злоумышленник создал в социальной сети "ВКонтакте" доступный для других пользователей профиль, который использовал для распространения идеологии терроризма. В частности, он разместил две аудиолекции одного из проповедников радикального ислама. "Целью опубликованного материала было распространение идеологии терроризма в обществе, убеждение аудитории в ее обоснованности и привлекательности", - поясняет управление.

Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) УК РФ.