Призывавший нападать на русских крымчанин будет под подпиской о невыезде

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде жителю города Судака в Республике Крым за публичные оскорбления русских людей и призывы применять к ним насилие, сообщили ТАСС в УФСБ по региону и городу Севастополю.

Ранее в управлении рассказали о задержании мужчины 1964 года рождения, он обвиняется в осуществлении публичных призывов к экстремистской деятельности. Установлено, что мужчина в социальной сети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) размещал материалы русофобского содержания: он оскорбительно высказывался в отношении русского населения и призывал к совершению насильственных действий в отношении них.

"На время следствия мужчина будет находиться под подпиской о невыезде", - пояснили в УФСБ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.