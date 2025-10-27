ТАСС: ГП нашла оформленные на родственников активы экс-владельца "Южуралзолота"

Константин Струков вывел из России за границу свыше 163 млрд рублей, сообщили в правоохранительных органах

Константин Струков © Донат Сорокин/ ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Генпрокуратура совместно с сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области установила, что бывший владелец "Южуралзолота" Константин Струков вывел из России за границу свыше 163 млрд рублей. На эти деньги в разных странах были приобретены недвижимость, яхты, предметы роскоши, ведется строительство зданий, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Подан третий по счету иск Генпрокуратуры к миллиардеру. Предварительное слушание по нему в Пластском городском суде Челябинской области назначено на 5 ноября. В иске говорится, что всего за границу Струковым было направлено свыше 163 млрд рублей, за счет которых в различных странах (Черногория, Сербия, Швейцария, Турция) были приобретены недвижимость, яхты, предметы роскоши, ведется строительство гостиничных комплексов", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что всего в новом иске заявлены девять ответчиков. Помимо Струкова, это его бывшая жена Людмила (развод с которой прокуратура считает фиктивным), дочери Евгения и Александра, 22-летняя внучка Ульяна, сожительница Елена Додик, водители Андрей Верзилин и Александр Панферов, а также доверенное лицо Алексей Сопка. Требования Генпрокуратуры заявлены на имущество общей стоимостью 1,4 млрд рублей и денежные средства в размере 3,5 млрд рублей.

По данным силовиков, Струков ранее трудоустроил большинство перечисленных лиц на высокооплачиваемые должности, но трудились в этих должностях они фиктивно. При этом, как установил на основании материалов ФСБ надзор, Струков фактически сам владел и осуществлял управление активами.

15 октября Пластский городской суд Челябинской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о взыскании с бывшего владельца "Южуралзолота" и нескольких других ответчиков 3,9 млрд рублей в счет ранее причиненного природе ущерба. Как сообщал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, в исковом заявлении говорится, что ответчик извлекал прибыль за счет уклонения от погашения суммы ущерба, причиненного нарушением природоохранного и градостроительного законодательства, путем сбережения не возмещенного природе ущерба. Ранее сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области проводили в компании обыски, осуществляли оперативное сопровождение.

11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций "Южуралзолота", принадлежащих Константину Струкову. В иске отмечалось, что Струков, являясь с 2000 года депутатом заксобрания региона, а с 2017 года - заместителем председателя заксобрания, в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании "Южуралзолото", создав ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК"). В иске замгенпрокурора РФ требовал обратить в собственность государства 100% долей в ООО "Управляющая компания "ЮГК" и акции ПАО "ЮГК", принадлежащие Струкову и его дочери.