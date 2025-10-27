В Туле эвакуировали более 20 человек после обнаружения обломка БПЛА возле дома

Фрагмент беспилотника нашли в микрорайоне Мясново

ТУЛА, 27 октября. /ТАСС/. Более 20 человек эвакуировали из многоквартирного дома в Туле в связи с обнаружением вблизи него фрагментов беспилотника. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Тулы Илья Беспалов.

"Для обеспечения безопасности жителей эвакуировали, пострадавших нет, организовали специальный пункт размещения на время проведения превентивных мероприятий. Здесь в настоящее время находятся 24 человека. Они обеспечены всем необходимым", - написал Беспалов.

По информации главы администрации города, фрагмент БПЛА был обнаружен возле одного из домов в микрорайоне Мясново, на месте обнаружения работают экстренные службы.

Ранее губернатор региона Дмитрий Миляев сообщал, что фрагменты сбитых беспилотников обнаружили возле нескольких многоквартирных домов в Туле. По его данным, силами противовоздушной обороны 26 октября были сбиты 8 БПЛА, ночью 27 октября - еще 24. Пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.