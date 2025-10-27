Суд взыскал с экс-владельцев аэропорта Домодедово неуплаченные налоги

Сумма составила 3 млрд рублей

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Домодедовский городской суд Московской области взыскал с бывших владельцев аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика и Валерия Когана неуплаченные налоги в размере 3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Как отметили в Генпрокуратуре, в рамках осуществления прокурорами координационной и надзорной деятельности "выявлен факт неуплаты бывшими владельцами группы компаний "Домодедово" налогов, сборов, страховых взносов и штрафов". "Общая сумма финансовых обязательств перед государством превысила 3 млрд рублей", - сообщили в Генпрокуратуре. По инициативе прокуроров территориальным органом ФНС в суд был направлен иск к Дмитрию Каменщику и Валерию Когану о солидарном взыскании этой суммы в пользу государства.

"Домодедовский городской суд Московской области иск удовлетворил в полном объеме", - сообщили в надзорном ведомстве.

Генпрокуратура проконтролирует исполнение решения суда после его вступления в силу.

В ведомстве подчеркнули, что Генпрокуратура продолжает работу по обеспечению стабильного функционирования аэропорта Домодедово, обращенного по иску прокуратуры в собственность государства. Так, 16 октября сообщалось, что после вмешательства транспортной прокуратуры удалось пресечь возможность перевода в пользу бывшего бенефициара аэропорта 18,5 млрд руб. заемных денежных средств по договору, заключенному в конце 2024 года, и последующее взыскание задолженности с семи производственных предприятий аэропорта, выступивших гарантами по займу.

С июня 2025 года по иску Генпрокуратуры к бывшему тогда владельцем ООО "ДМЕ холдинг" Дмитрию Каменщику и председателю совета директоров холдинга Валерию Когану аэропорт Домодедово обращен в собственность государства.