Суд закрыл заседание по мерам пресечения обвиняемым в похищениях в Петербурге

Прокурор, адвокаты и сами обвиняемые ходатайство следователя поддержали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга закрыл процесс по избранию мер пресечения четырем молодым людям, обвиняемым в нападении на известного футболиста и похищении предпринимателя на Крестовском острове. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд на месте постановил удовлетворить ходатайство следователя и рассмотреть ходатайство [о заключении фигурантов под стражу] в закрытом судебном заседании, <...> учитывая, что представленные материалы уголовного дела содержат сведения, составляющие тайну следствия, и следователь, осуществляющий предварительное расследование по уголовному делу, возражает против придания им гласности", - сказала судья.

Прокурор, адвокаты и сами обвиняемые ходатайство следователя поддержали.

Суд попросил удалиться из зала многочисленных представителей прессы, пригласив их вернуться уже на оглашение решения.

В объединенной пресс-службе судов сообщили, что все доставленные в процесс фигуранты - Степан Мирошин, Самир Павлов, Рустам Худайкулов и Владимир Яковлев - полностью признали вину в инкриминированных им деяниях. Яковлев единственный из всех не обвиняется в попытке похищения одного из потерпевших. Мирошин, как следует из материалов дела, не участвовал в нападениях непосредственно, а лишь давал указания остальным злоумышленникам.

27 октября стало известно о задержании перечисленных фигурантов - студентов Морской технической академии им. адмирала Д. Н. Сенявина. В отношении них возбуждены дела по п. "а", "в", "г" и "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 162 УК РФ (разбой), а также по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека). Позднее в СК и МВД сообщили о задержании еще одного, пятого подозреваемого - также одного из предполагаемых исполнителей преступления, жителя города Зарайска Московской области.