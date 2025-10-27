В Нижегородской области завели дело после издевательств детей над сверстником

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили дело по статье о халатности после сообщений об издевательстве школьников над сверстником в Нижегородской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

В соцсетях появилась информация о том, что в одном из образовательных учреждений региона подростки применяют насилие в отношении сверстника. "Следственными органами СК России по Нижегородской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю нижегородского следственного управления СК Айрату Ахметшину доложить о ходе расследования и об установленных обстоятельствах.