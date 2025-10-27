В Румынии закрыли дело об инциденте с автомобилем у российского посольства

В сообщении румынской прокуратуры указывается, что "подозреваемый не был лишен права управлять машиной, а ранее ему была выдана справка на право вождения"

БУХАРЕСТ, 27 октября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении мужчины, который пытался проехать на машине во двор российского посольства в Бухаресте, закрыто. Об этом сообщила прокуратура при суде 1-го района румынской столицы.

Инцидент у российского посольства произошел 23 октября. Находившийся за рулем машины 53-летний гражданин Румынии был задержан жандармами.

В сообщении прокуратуры указывается, что "подозреваемый не был лишен права управлять машиной, а ранее ему была выдана справка на право вождения", а также что, "согласно заключению токсикологической экспертизы, в организме водителя не были обнаружены психоактивные вещества".

23 октября столичная жандармерия сообщала, что водительское удостоверение злоумышленника недействительно, а тестирование показало положительный результат на два психоактивных вещества.

Как отмечалось в заявлении для СМИ, которое распространило ранее российское посольство в Бухаресте, никто из сотрудников посольства не пострадал, никакого материального ущерба зданию российской дипмиссии не нанесено.