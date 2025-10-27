ТАСС: против гендиректора "Облкоммунэнерго" завели дело о мошенничестве

Дмитрия Буданова подозревают в хищении более 20 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

Гендиректор "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов © Официальная страница "Облкоммунэнерго" в ВКонтакте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено против генерального директора АО "Облкоммунэнерго" Дмитрия Буданова, его подозревают в хищении более 20 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Следователи правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении генерального директора акционерного общества "Облкоммунэнерго" Буданова Д. В., который ранее был объявлен в федеральный розыск. Согласно имеющимся фактам, Буданову Д. В. и его подельникам (имена которых пока не разглашаются в интересах следствия) удалось вывести из бюджета Нижнего Тагила 20 млн рублей якобы на исполнение концессии, которая предусматривала создание мусоросортировочного комплекса, нового полигона твердых коммунальных отходов (ТКО), более 190 площадок накопления ТКО, а также реконструкцию двух существующих полигонов ТКО ("Рогожинский" и полигон в с. Покровское). В результате Буданову Д. В. вменяется совершение мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал ранее ТАСС источник, 23 сентября в Москве были проведены обыски по местам жительства и офисов бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", АО "ОТСК". После этого бизнесмен Алексей Бобров и председатель совета директоров Корпорации СТС Татьяна Черных были доставлены в Екатеринбург и задержаны, также задержали руководителя ОТСК Артема Носкова и экс-руководителя Антона Боликова. 24 сентября суд арестовал Боброва и Черных. 26 сентября Носков был освобожден из-под стражи в зале суда.

Этим событиям предшествовала подача Генпрокуратурой иска с требованием обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций ряда компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов, а также бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. 10 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга полностью удовлетворил иск.