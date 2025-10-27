В Кабардино-Балкарии изъяли более 5 тыс. бутылок нелегального алкоголя

Стоимость изъятой партии составила более 1,4 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 27 октября. /ТАСС/. Полицейские в Зольском районе Кабардино-Балкарии (КБР) изъяли более 4,3 тыс. бутылок нелегальной водки и 800 емкостей со спиртом. Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по КБР.

"Полицейские заметили припаркованную у обочины автомашину ГАЗ 2705. При осмотре транспортного средства в грузовом отсеке сотрудники полиции обнаружили более 4,3 тыс. бутылок со спиртосодержащей жидкостью, оклеенных этикетками известных производителей водки без специальной маркировки. Также обнаружено 800 полимерных емкостей, наполненных аналогичной жидкостью", - отметили в МВД по КБР.

Экспертиза показала, что обнаруженная партия алкоголя не соответствует требованиям ГОСТа, а его крепость не превышает 35 градусов. Крепость жидкости, содержащейся в пятилитровых полимерных бутылках, составила менее 94 градусов. Стоимость изъятого нелегального алкоголя составила более 1,4 млн рублей.

В отношении мужчины, у которого был изъят алкоголь, возбудили уголовное дело по ст. 171.3 УК РФ (незаконное предпринимательство), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.