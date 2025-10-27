Аварийные службы и Севморзавод устраняют последствия опрокидывания плавкрана

Создана комиссия по расследованию инцидента

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Аварийные службы Севастополя совместно с работниками "Севастопольского морского завода" (Севморзавод) устраняют последствия опрокидывания плавучего крана на территории предприятия. Об этом ТАСС сообщили в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

"По проведении работ на плавучем кране на территории Севастопольского морского завода произошла нештатная ситуация, в результате которой произошло опрокидывание судна. На месте работают аварийные службы, которые совместно с работниками завода и представителями контрагентских организаций устраняют последствия ЧС. Создана комиссия по расследованию инцидента", - информировали в ОСК.

Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале об инциденте. Спасены 15 человек, из них 7 госпитализированы.