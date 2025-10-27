Обвиняемых в нападении на футболиста в Петербурге арестовали

Меру пресечения избрали сроком на два месяца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу четырех молодых людей, обвиняемых в нападении на футболиста "Зенита" Андрея Мостового и похищении предпринимателя Сергея Селегеня на Крестовском острове. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следователя <...> удовлетворить, избрать в отношении Мирошина, Павлова, Худайкулова и Яковлева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - по 25 декабря", - огласила решение судья Наталья Рябова.

Заседание прошло в закрытом режиме, о чем попросил следователь в связи с нежелательностью разглашения тайны следствия. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов города, Мирошин не возражал против заключения в СИЗО, остальные фигуранты просили о домашнем аресте.

Степан Мирошин, Самир Павлов, Рустам Худайкулов и Владимир Яковлев полностью признали вину в инкриминированных им деяниях. Яковлев, как следует из материалов дела, единственный из всех не обвиняется в попытке похищения Мостового, а Мирошин не участвовал в нападениях непосредственно, а лишь давал указания остальным злоумышленникам.

27 октября стало известно о задержании перечисленных фигурантов. В отношении всей четверки возбуждены дела по п. "а", "в", "г" и "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 162 УК РФ (разбой), а также по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека). Позднее в СК и МВД сообщили о задержании еще одного, пятого подозреваемого - также одного из предполагаемых исполнителей преступления, жителя города Зарайска Московской области.

О деле

По данным собеседников ТАСС в правоохранительных органах, вечером 23 октября злоумышленники попытались похитить футболиста "Зенита" и сборной России Андрея Мостового, а 25 октября похитили предпринимателя Сергея Селегеня, который является зятем бывшего председателя заксобрания Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Футболист смог отбиться и убежать от нападавших, после чего те скрылись на машине. Второго потерпевшего трое фигурантов насильно усадили в иномарку, на которой подъехали к продовольственному супермаркету на Вязовой улице. На мужчину надели наручники, забрали у него мобильный телефон и, угрожая пистолетом, потребовали 10 млн рублей. Опасаясь за свою жизнь, бизнесмен перевел им 210 тыс. рублей, пообещав, что остальные деньги привезет жена. Однако в этот момент автомобиль остановили полицейские, которые уже знали о случившемся от очевидца похищения и оперативно выследили машину. В результате дальнейших мероприятий правоохранители установили местонахождение еще одного сообщника и вместе с сотрудниками Росгвардии задержали его в Кудрове Всеволожского района Ленобласти.