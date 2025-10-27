ОСК поможет пострадавшим при опрокидывании плавкрана на Севморзаводе

Корпорация возьмет на себя расходы по восстановлению здоровья и социальной поддержке

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) окажет необходимую помощь пострадавшим в результате опрокидывания плавучего крана на территории "Севастопольского морского завода" (Севморзавод), возьмет на себя все расходы по восстановлению их здоровья и социальной поддержке. Об этом ТАСС сообщили в корпорации.

"К сожалению, в результате происшествия погибли два работника корпорации. ОСК выражает глубокие соболезнования семьям погибших. Им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка в том числе финансовая. Также корпорация направит все необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим и членам их семей и возьмет на себя все расходы по восстановлению здоровья и социальной поддержке пострадавших", - сказали в корпорации.

Там также подчеркнули, что ОСК оказывает всестороннюю поддержку следственным органам в целях оперативного и объективного расследования причин и обстоятельств произошедшего инцидента.

В ОСК также сообщили, что в корпорации создана комиссия по расследованию инцидента. На место происшествия выехал заместитель генерального директора ОСК по производственной деятельности.