Процесс по делу замкомандующего ЛенВО продолжат в закрытом режиме

Валерия Муминджанова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

ВОРОНЕЖ, 27 октября. /ТАСС/. Воронежский гарнизонный военный суд продолжит в закрытом режиме рассмотрение уголовного дела замкомандующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) генерал-майора Валерия Муминджанова, обвиняемого во взятке в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС.

"В связи с тем, что в исследуемых доказательствах имеются сведения, составляющие служебную тайну Минобороны, продолжить исследование данных судебных доказательств в закрытом заседании", - сказал судья.

В открытой части заседания сторона обвинения представила в качестве вещественных доказательств многочисленные договоры между фигурирующими в уголовном деле юридическими лицами, в частности, Княгининской швейной фабрикой и фирмами, подконтрольными воронежскому предпринимателю Олегу Требунских.

В ходе предыдущих судебных заседаний директор Княгининской швейной фабрики Александр Свистунов отмечал, что сотрудничество с ранее признавшимся в даче взяток Муминджанову воронежским предпринимателем Олегом Требунских было выгодным и целесообразным для его предприятия, в Воронеж передавалось от 20% до 30% объема заказов на головные уборы для Минобороны. Но он признал верными и те свои показания, в которых заявлял, что контракт на субподряд заключил по рекомендации экс-начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика из опасения, что тот в силу своего служебного положения может создать препятствия его бизнесу.

Сам Демчик в данных суду показаниях отрицал факт получения каких-либо средств в интересах соисполнителей госконтрактов, а также саму возможность своего влияния на заключение договоров субподряда основным исполнителем. Муминджанова он характеризовал с положительной стороны, отмечая, что подсудимый не раз бывал в горячих точках, решая самые сложные вопросы. Также Демчик подчеркивал, что должность Муминджанова появилась в структуре Минобороны для практического обеспечения военных всем необходимым вне связи с работой по подготовке договоров.

Муминджанов был арестован в сентябре 2024 года, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. На его имущество наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки. По данным следствия, он занимал должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ и, отвечая за вещевое обеспечение армии, способствовал заключению договоров в интересах оборонного ведомства с коммерческими организациями на поставку обмундирования. За оказание содействия в этом вопросе он получил взятку на сумму около 20 млн рублей.