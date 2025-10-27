В центре Петербурга произошел пожар в здании с гостиницей, кафе и магазинами

Сведения о пострадавших не поступали

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в пятиэтажном здании в центре Санкт-Петербурга, где, согласно открытым данным, расположены гостиница, кафе, магазины. Площадь возгорания уточняется, сообщает ГУ МЧС России по городу.

"Пожар в Центральном районе. 27 октября в 19:43 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Набережная реки Фонтанки, дом 59 Б. В пятиэтажном здании размером 20х30 метров горит обстановка. Площадь пожара уточняется", - сообщили в МЧС.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

В 20:22 пожар был ликвидирован. В ГУ МЧС по городу уточнили, что горение происходило в металлической пристройке размером 4х10 метров по всей площади.

В новость внесены изменения (21:03 мск) - добавлена информация о ликвидации возгорания.