В Брянской области три женщины ранены при атаке дрона ВСУ

Беспилотник нанес удар по автомобилю

БРЯНСК, 27 октября. /ТАСС/. Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль вблизи поселка Погар Брянской области, ранения получили три женщины, сообщил губернатор Александр Богомаз.

"В результате целенаправленного удара дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю вблизи поселка Погар Погарского района, к сожалению, ранены еще трое наших жителей", - написал глава региона в Telegram-канале.

По данным Богомаза, у женщин множественные осколочные ранения, они доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь. На месте работают оперативные и экстренные службы.