В Брянской области три женщины ранены при атаке дрона ВСУ
Редакция сайта ТАСС
19:10
БРЯНСК, 27 октября. /ТАСС/. Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль вблизи поселка Погар Брянской области, ранения получили три женщины, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"В результате целенаправленного удара дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю вблизи поселка Погар Погарского района, к сожалению, ранены еще трое наших жителей", - написал глава региона в Telegram-канале.
По данным Богомаза, у женщин множественные осколочные ранения, они доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь. На месте работают оперативные и экстренные службы.