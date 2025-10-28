Женщина пыталась пронести смартфоны в плавленом сыре в московское СИЗО

Нарушительница заплатит штраф в 25 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Женщина попыталась передать одному из заключенных московского СИЗО №4 "Медведь" три смартфона, спрятав их в контейнере с плавленым сыром. Об этом говорится в тексте решения мирового судьи о наложении штрафа на правонарушительницу, с которым ознакомился ТАСС.

"В помещении бюро передач СИЗО-4 УФСИН России по Москве при досмотре продуктовой передачи от гражданки Козловой Дарьи Олеговны были обнаружены спрятанные ухищренным способом, в пластиковых контейнерах с плавленым сыром, предметы: мобильный телефон Tecno - 3 шт., запрещенные к приобретению, хранению и употреблению на территории СИЗО-4", - сказано в документе. Там указано, что сама Козлова в суд явилась, вину свою признала и в содеянном раскаялась.

"Признать Козлову О. Д. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.12 КоАП РФ (передача либо попытка передачи любым способом лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы, средств мобильной связи) и подвергнуть ее наказанию в виде административного штрафа в размере 25 000 рублей, с конфискацией изъятых запрещенных предметов", - сказано в решении судьи.

В документе уточняется, что изъятые смартфоны будут уничтожены.