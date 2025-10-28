После массового отравления в Улан-Удэ в больнице остаются два пациента

Врачи ранее госпитализировали 82 пациента

УЛАН-УДЭ, 28 октября. /ТАСС/. Практически все из 82 госпитализированных после массового отравления продукцией компании "Восток" в Улан-Удэ выписаны из республиканской инфекционной больницы, лечение продолжают два человека, сообщили ТАСС в Минздраве Бурятии.

"По данным на 28 октября, из республиканской клинической инфекционной больницы выписаны 80 человек. Продолжают лечение два пациента", - сообщили в министерстве.

Всего было зарегистрировано 165 случаев отравления, из них 92 - у детей. Врачи госпитализировали 82 пациента, у нескольких был подтвержден сальмонеллез, один человек попал в реанимацию.

Первые пострадавшие с симптомами острой кишечной инфекции начали обращаться к медикам вечером 18 октября. 22 октября Железнодорожный суд Улан-Удэ приостановил работу компании "Восток" на 90 суток.

По факту массового отравления продукцией, приобретенной в магазинах "Николаевский", возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Обвинение предъявлено заведующей производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток", женщина помещена под домашний арест.