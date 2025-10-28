Скорость ветра в эпицентре урагана "Мелисса" на Ямайке усилилась до 78 м/с

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Ураган "Мелисса" принесет на Ямайку ветры "катастрофической силы". Как сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами, скорость ветра в его пределах превышает 78 м/с.

По его данным, ураган движется к острову со скоростью 4 км/ч и уже находится в 240 км к юго-западу от столицы Ямайки Кингстона. Максимальная скорость ветра в его пределах за последние часы усилилась с 72,2 м/с до 78,2 м/ с. "Во вторник "Мелисса" принесет на Ямайку опасные для жизни ветры катастрофической силы и [станет причиной] наводнений", - указано в сообщении центра.

Ранее сообщалось, что в связи с приближением урагана проводится эвакуация населения на Ямайке, в том числе в ее столичном регионе, и на востоке Кубы.