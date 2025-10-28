В Приангарье отправили на принудительное лечение напавшего летом на медиков

Мужчина нанес сотрудникам поликлиники № 8 в Иркутске восемь ударов ножом

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 28 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Иркутска отправил на принудительное лечение мужчину, который летом 2025 года в местной поликлинике напал с ножами и перцовыми баллончиками на двух медиков. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"Ленинский районный суд г. Иркутска вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении ранее не судимого 59-летнего местного жителя за совершение им запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. "а", "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, в связи с осуществлением ими служебной деятельности)", - сообщили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что такое решение было принято с учетом позиции прокурора и заключения комиссии судебно-психиатрических экспертов. По информации СУ СК РФ по Иркутской области, проходить лечение он будет в стационаре специализированного медицинского учреждения.

Нападение произошло 3 июля. Мужчина, вооруженный двумя ножами и пятью перцовыми баллончиками, распылил в заместителя главного врача поликлиники № 8 в Иркутске и секретаря содержимое баллончиков, а затем нанес сотрудникам поликлиники восемь ударов ножом. На шум из соседнего кабинета пришла заведующая поликлиники, позвавшая на помощь. Противоправные действия пресекли сотрудники поликлиники и пациенты, закрывшие и удерживавшие нападавшего в кабинете до прибытия полиции. Обе женщины были госпитализированы.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщали, что напавший на сотрудников поликлиники мужчина проходил лечение в психоневрологическом диспансере, также является инвалидом второй группы. На допросе он сообщил следователям, что хотел убить врача, потому что "его лишили права на жизнь".