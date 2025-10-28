Мэру Новосибирска внесли представление за бездействие при уборке улиц

Основной причиной проблем оказалось отсутствие достаточного выпуска единиц специализированной уборочной техники

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 28 октября. /ТАСС/. Прокуратура внесла представление мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву за бездействие при уборке улиц города от пыли и грязи. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Проверка ведомства выявила нарушения требований ГОСТ: не соблюдены порядок и периодичность уборки автомобильных дорог, тротуаров, остановок и остановочных платформ наземного городского транспорта. Основной причиной проблем оказалось отсутствие достаточного выпуска единиц специализированной уборочной техники на улицы Новосибирска.

"В связи с ненадлежащим контролем за работой дорожно-эксплуатационных учреждений, подведомственных департаменту дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска прокурор города внес представление мэру Новосибирска с требованием устранить выявленные нарушения", - говорится в сообщении областной прокуратуры.