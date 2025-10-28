ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Крыму

Обвиняемый признался, что связался с сотрудником СБУ, который предложил ему ликвидацию высокопоставленного сотрудника МВД

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

ТАСС, 28 октября. ФСБ показала кадры задержания завербованного спецслужбами Украины 19-летнего жителя Симферополя, который готовил теракт против высокопоставленного сотрудника МВД по Республике Крым.

На кадрах также видно взрывное устройство и допрос обвиняемого. Он признался, что связался с сотрудником СБУ, который предложил ему ликвидацию высокопоставленного сотрудника МВД.

Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России. Киевским районным судом Симферополя он заключен под стражу.