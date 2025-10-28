Жительницу Энергодара осудили за переводы украинским нацистам из "Азова"

Женщину приговорили к девяти годам лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы 49-летнюю жительницу города Энергодара Запорожской области, которая переводила средства украинскому националистическому полку "Азов" (признан террористической организацией, запрещен в РФ). Об этом сообщили ТАСС в СУ СК по Запорожской области.

"Приговором суда фигурантке назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщили в следственном управлении.

В суде против нее были выдвинуты обвинения по части 1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).

"Установлено, что обвиняемая, находясь на территории Запорожской области, с помощью онлайн-сервиса неоднократно осуществляла с личного счета переводы денежных средств на банковские счета украинской националистической организации "Азов", - отметили в ведомстве.