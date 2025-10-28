На юго-востоке Индии из-за циклона "Монта" эвакуировали не менее 10 тыс. человек

В восьми округах штата Андхра-Прадеш отменили движение поездов и полеты самолетов, закрыли школы, колледжи и дошкольные учреждения

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 10 тыс. жителей юго-восточного индийского штата Андхра-Прадеш эвакуированы из прибрежных районов в связи с приближением мощного циклона "Монта".

Как сообщает издание The Hindu, власти ввели в восьми округах штата красный уровень погодной опасности. Там отменено движение поездов и полеты самолетов, закрыты школы, колледжи и дошкольные учреждения. На всей территории штата приведены в повышенную готовность силы экстренного реагирования для проведения спасательных операций в районах стихийного бедствия.

По данным Метеорологического департамента Индии, сформировавшийся в Бенгальском заливе циклон "Монта" достигнет побережья штатов Андхра-Прадеш и Одиша во вторник вечером. По прогнозам синоптиков, сила ветра при ударе стихии может достигать скорости 25-30 м/с. Циклон будет сопровождаться ливнями и вызовет морские волны высотой до 4,7 м.

Ожидается, что в период с 28 по 30 октября "Монта" затронет и побережье индийского восточного штата Западная Бенгалия. Власти штата предпринимают действия, чтобы минимизировать последствия удара стихии для населения.