Для экс-начальника управления департамента МО РФ запросили 10 лет колонии

Владимира Вертелецкого обвиняют в получении взятки

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Гособвинение просит приговорить к 10 годам колонии бывшего начальника управления департамента Министерства обороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого, обвиняемого в получении взятки. Как сообщили ТАСС в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда, для экс-начальника инженерной службы Ракетных войск стратегического назначения полковника Владимира Хорошунова запрошено семь лет колонии.

"В ходе прений сторон для Вертелецкого гособвинение запросило 10 лет колонии строгого режима, 3,8 млн рублей штраф, лишить его звания полковника и госнаград, а также удовлетворить иск на 778 тыс. рублей. Для Хорошунова прокурор просит 7 лет колонии общего режима с лишением звания полковника", - сказала представитель суда.

Дело офицеров рассматривается в закрытом режиме из-за наличия в нем секретных материалов.

Вертелецкий обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) и ч. 2 ст. 285.4 (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа) УК РФ. Хорошунову предъявлено обвинение только в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Следствием установлено, что в 2019 году в рамках исполнения государственного оборонного заказа Минобороны России заключило с директором компании "Чебоксарский завод "Металлист" Сергеем Червяковым многомиллионный контракт на производство опытно-конструкторских работ. В 2020 году Вертелецкий и его подчиненный Евгений Макеев получили взятки от Червякова на сумму более 1,8 млн рублей за приемку работ ненадлежащего качества. В результате преступных действий Вертелецкого государству причинен ущерб на сумму свыше 73 млн рублей.

На имущество Вертелецкого наложен арест.