Экс-главу УФНС по Белгородской области Попову арестовали по делу о взятке

Фигурантку заключили под стражу до 6 декабря

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под стражу бывшего руководителя УФНС по Белгородской области Наталью Попову по делу о взятке в особо крупом размере. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Избрать в отношении обвиняемой Поповой Наталии Евгеньевны меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 декабря 2025 года. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании в отношении обвиняемой Поповой Наталии Евгеньевны иной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, отказать", - сказано в документе.

Сама Попова, как сказано в решении суда, готова сотрудничать со следствием и давать показания, а также заявила, что загранпаспорта у нее нет, а поэтому скрыться за рубежом она не может. Однако суд ее доводы не убедили.

Суть обвинений в отношении Поповой не раскрывается. По ее делу взята ее под стражу ее предполагаемая соучастница. Как следует из решения суда, в деле есть и пока неустановленные фигуранты.

Руководитель УФНС по Белгородской области Попова ушла в отставку в июле 2025 года. Тогда врио главы ведомства был назначен ее заместитель Сергей Чечин.