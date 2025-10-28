В ПФО совершили 425 террористических преступлений в 2025 году

Основные усилия противника направлены на попытки выведения из строя предприятий топливно-энергетического и промышленного комплексов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 октября. /ТАСС/. Правоохранители в 2025 году зарегистрировали в Приволжском федеральном округе 425 преступлений террористической направленности, в том числе 68 террористических актов, 19 диверсий. Об этом на выездном совещании секретаря Совета безопасности РФ заявил полпред президента в ПФО Игорь Комаров.

"Всего в текущем году на территории округа правоохранительными органами зарегистрировано 425 преступлений террористической направленности, в том числе 68 террористических актов, 19 диверсий", - сказал Комаров.

Основные усилия противника направлены на попытки выведения из строя предприятий топливно-энергетического и промышленного комплексов, транспортной инфраструктуры, добавил полпред.

Комаров добавил, что в текущей ситуации отдельного внимания заслуживает инициатива региональных органов власти Нижегородской области по формированию дворовольческого отряда территориальной обороны "БАРС-НН".