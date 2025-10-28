На Украине задержали экс-руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого

Ему предъявят обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании средств, полученных преступным путем, отмечает издание "Украинская правда"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали бывшего председателя правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, Кудрицкий был задержан во Львовской области, в ближайшее время ему предъявят обвинения. По предварительной информации, речь идет о мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании средств, полученных преступным путем. Следствие считает, что экс-глава "Укрэнерго" и его подельник бизнесмен Игорь Гринкевич, уже находящийся в СИЗО, могли завладеть средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году.

Неделю назад ГБР проводило у Кудрицкого обыски. Тогда, по словам представителей правоохранительных органов, следственные действия проводились по факту злоупотребления им служебным положением и завладением средствами государственной компании при завышении объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей. Сам экс-глава "Укрэнерго" тогда заявил, что объявленная версия о хищении средств при вырубке леса никак не соотносится с его деятельностью.

Об увольнении Кудрицкого с поста главы "Укрэнерго", который он занимал с 2020 года, стало известно 2 сентября 2024 года. После этого подали в отставку два иностранных члена совета директоров "Укрэнерго" Педер Андреасон и Даниель Доббени, которые заявили о нарушении принципов корпоративного управления в компании и принятии решения об увольнении руководителя "без доказательств ненадлежащего управления". Депутат Рады Ярослав Железняк отмечал, что реальной причиной отставки Кудрицкого могло стать желание отдельных лиц в офисе Владимира Зеленского сосредоточить в своих руках все финансовые потоки. В конце сентября 2024 года Кудрицкий, по данным издания "Инсайдер", покидал Украину. Издание полагает, что его отъезд был связан с открытым тогда Национальным антикоррупционным бюро Украины делом о краже из компании 1,4 млрд гривен (около $33,6 млн).