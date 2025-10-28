Над Ямайкой и Каймановыми островами закрыли воздушное пространство из-за урагана

Это предупреждение действует до полудня по всемирному времени 29 октября

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Воздушное пространство над Ямайкой и Каймановыми островами закрыто из-за урагана "Мелисса". Об этом сообщили ТАСС в авиадиспетчерской службе столицы Ямайки Кингстона, обеспечивающей контроль за авиационным трафиком над страной и прилегающей акваторией Карибского моря.

"Диспетчерский контроль в районе полетной информации не предоставляется из-за урагана "Мелисса", также временно прекращен диспетчерский контроль над Каймановыми островами", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что действует подобное предупреждение, доведенное до сведения всех пользователей воздушного пространства, до полудня по всемирному времени (15:00 мск) среды, 29 октября.

Ранее в справочной службе аэропорта Кингстона ТАСС сообщили, что воздушная гавань закрыта по погодным условиям ориентировочно до 17:00 по всемирному времени (20:00 мск) среды.

Как сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами, "Мелисса" движется к Ямайке со скоростью 4 км/ч и уже находится в 215 км к юго-западу от столицы. Максимальная скорость ветра в пределах урагана за последние часы усилилась с 72,2 до 78,2 м/с.