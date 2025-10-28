ТАСС: в Петербурге уличную певицу Логинову вновь доставили в полицию

В отдел также доставлен гитарист Александр Орлов

Редакция сайта ТАСС

© Антон Подгайко/ ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Исполнявшая песни иноагентов уличная певица Диана Логинова вновь доставлена в отдел полиции в Санкт-Петербурге после отбытого административного ареста за несогласованное выступление с музыкальной группой у станции метро "Площадь Восстания". Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Логинова доставлена в отдел полиции, проводятся процессуальные действия на предмет возможного привлечения к административной ответственности за противоправные действия, а именно исполнение определенных песен", - рассказал собеседник агентства, добавив, что пока не располагает информацией о дате, месте и составе правонарушения.

Как уточнил собеседник, в отдел доставлен также один из музыкантов уличной группы - гитарист Александр Орлов, с ним проводят аналогичные процессуальные действия.

В середине октября Логинова, Орлов и барабанщик группы Владислав Леонтьев были арестованы на сроки в 13 и 12 суток по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка). Решение принял Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга. Срок ареста певицы истек 28 октября утром.

20 октября стало известно, что на Логинову составили два протокола о дискредитации действий Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Один из них 28 октября должен рассмотреть Ленинский районный суд города - в нем речь идет о выступлении фигурантки и ее группы на Сенной площади 26 сентября, где уличные музыканты исполнили песню иноагента Елизаветы Гырдымовой (творческий псевдоним Монеточка) "Ты солдат". Второй протокол был направлен в Куйбышевский районный суд, но накануне был возвращен в полицию на доработку. В данном материале фигурантке вменяется исполнение песни "Светлая полоса" иноагента Ивана Алексеева (Noize MC) у дома 2 по улице Восстания 11 октября.