Экс-депутата Госдумы Гудкова оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента

Сумма штрафа составила 40 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября./ТАСС/. Савеловский суд Москвы оштрафовал бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иноагентом) на 40 тыс. рублей по делу о нарушении иноагентстких правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Савеловского районного суда города Москвы Гудков Дмитрий Геннадьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (отсутствие маркировки иноагента на материалах, распространяемых в интернете), и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Ранее Хорошевский суд заочно признал Гудкова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти), и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в исправительной колонии общего режима с лишением права на четыре года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. Срок отбытия наказания в виде лишения свободы исчислен с момента фактического задержания Гудкова на территории РФ либо с момента его экстрадиции на территорию РФ. Суд апелляционной инстанции признал законным приговор, который вступил в силу. Политик объявлен в международный розыск.