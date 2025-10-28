WP: ураган "Мелисса" может помешать США провести операцию против наркокартелей

Соединенные Штаты могут столкнуться с необходимостью реагировать на гуманитарный кризис в Карибском бассейне из-за последствий урагана

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты вместо проведения операции против наркокартелей в Венесуэле могут столкнуться с необходимостью реагировать на гуманитарный кризис в Карибском бассейне из-за последствий урагана "Мелисса". Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Издание указывает, что в этом районе уже присутствует американский флот: "восемь кораблей, на которых находятся около 6 тысяч военных и несколько десятков воздушных судов". Как поясняет газета, многие из этого личного состава знают, как реагировать на стихийные бедствия, а присутствующие в группировке корабли также имеют большой опыт участия в ликвидации ЧС.

WP напомнила, что США традиционно помогают странам Карибского бассейна, когда те подвергаются ударам стихий, в том числе проводят поисково-спасательные операции и доставляют гуманитарную помощь. Со ссылкой на источник в Госдепе газета сообщила, что Соединенные Штаты уже подготовили запасы гуманитарной помощи, которую в случае необходимости смогут оперативно доставить в регион. Издание добавило, что ураган "Мелисса" пока "прошелся" по Гаити и Доминиканской Республике, но больше всего от разгула стихии могут пострадать Ямайка, Багамские острова и Куба.

Как ранее сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами, "Мелисса" движется к Ямайке со скоростью 4 км/ ч и уже находится в 215 км к юго-западу от ее столицы Кингстона. Максимальная скорость ветра в пределах урагана за последние часы усилилась с 72,2 м/с до 78,2 м/с. По данным центра, во вторник "Мелисса" принесет на Ямайку опасные для жизни ветры катастрофической силы и станет причиной наводнений.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море восемь кораблей, одну атомную подводную лодку, 10 000 военнослужащих и уничтожили в международных водах по меньшей мере девять скоростных лодок с находившимися в них людьми, которые голословно обвинялись в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой. В конце сентября американские СМИ передавали, что Соединенные Штаты в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.