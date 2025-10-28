В Новом Уренгое загорелся двухэтажный многоквартирный дом

Частично обрушилась кровля здания

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Двухэтажный многоквартирный дом загорелся в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа на площади 150 кв. м, частично обрушилась кровля здания. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

"В пожарно-спасательную часть г. Новый Уренгой поступило сообщение о возгорании расселенного двухэтажного многоквартирного дома по адресу: р-н Коротчаево, ул. Речников, дом 6. <…> На данный момент произошло частичное обрушение кровли, тушение пожара продолжается", - говорится в сообщении. Уточняется, что площадь пожара составляет 150 кв. м.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. На месте пожара работают шесть единиц техники.