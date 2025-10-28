В Петербурге оштрафовали уличную певицу Логинову за дискредитацию армии

Сумма штрафа составила 30 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Ленинский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 30 тыс. рублей по статье о дискредитации армии уличную певицу Диану Логинову, которая в сентябре со своей музыкальной группой исполнила в центре города песню иноагента Елизаветы Гырдымовой (Монеточка). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

"Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Диану Логинову за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Суд назначил наказание в виде штрафа в 30 000 рублей", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов дела, вечером 26 сентября фигурантка исполняла песню Гырдымовой "Ты солдат" на Сенной площади. В протоколе отмечается, что в тексте произведения "нет прямых высказываний, направленных на дискредитацию ВС РФ", однако публичная антивоенная позиция автора, ее выступления за рубежом (на Кипре) и общий контекст ее общественной деятельности позволяют прийти к выводу, что исполнение этой песни в публичном месте имело "характер действий, объективно направленных на формирование негативного отношения к государственным институтам России, в том числе ее Вооруженным силам".

В середине октября Логинова и игравшие с ней музыканты - барабанщик Владислав Леонтьев и гитарист Александр Орлов - были арестованы на 13 и 12 суток по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка). Как установил суд, вечером 11 октября молодые люди без согласования с городскими властями организовали музыкальное выступление у станции метро "Площадь Восстания" с использованием звукоусиливающей аппаратуры. Вокруг музыкантов образовалась толпа, не менее 70 человек, это создало препятствие для движения пешеходов и прохода людей в метро.

Срок административного ареста Орлова истек накануне, Логиновой - утром 28 октября, после чего они были снова доставлены в полицию для оформления протоколов по факту противоправных действий, связанных с публичным исполнением песен. Информацией о составе, дате и месте правонарушений ТАСС пока не располагает.

На данный момент в отношении Логиновой возбуждено еще как минимум одно дело о дискредитации действий ВС РФ - ранее оно было направлено в Куйбышевский районный суд, но 27 октября возвращено в полицию на доработку. В данном протоколе фигурантке вменяется исполнение песни "Светлая полоса" иноагента Ивана Алексеева (Noize MC) у дома 2 по улице Восстания 11 октября.