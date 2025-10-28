Жительница Чебоксар отдала мошенникам 28,7 млн рублей

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 28 октября. /ТАСС/. Предпринимательница в Чувашии после общения с телефонными мошенниками лишилась 28,7 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщило в своем Telegram-канале УМВД по городу Чебоксары.

"Жительница Чебоксар отправила телефонным аферистам 28,7 млн рублей. <...> В отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Жертвой мошенников стала 45-летняя женщина, которая является индивидуальным предпринимателем. По ее словам, которые приводят в полиции, две недели назад ей позвонили якобы из банка, предупредив о приостановке финансового перевода на Украину и направив фотографию данной транзакции. После этого неизвестная под видом сотрудника ФСБ предложила сравнить ее номер с телефоном, указанным на сайте столичного правоохранительного ведомства.

"Комбинации цифр совпадали, что говорит о применении [мошенниками] системы подмены номера, когда на экране у вызываемого абонента может высветиться абсолютно любая комбинация цифр. В процессе разговора звонившая запугивала местную жительницу длительным тюремным сроком и определением ее ребенка в детский дом", - отметили в полиции.

Поверив неизвестным лицам, женщина сняла в банке 20 млн рублей и оформила кредиты, передав 28,7 млн рублей лжесотруднику ФСБ якобы для "перепроверки купюр". Женщина поняла, что ее обманули, когда с нее начали требовать передачу еще 5 млн рублей.