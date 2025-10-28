Экс-замглавы Минобороны Попову продлили арест

Генерала обвиняют в преступлениях коррупционной направленности, получении особо крупной взятки, а также в совершении должностных преступлений

Редакция сайта ТАСС

Павел Попов © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. 235-й гарнизонный военный суд продлил на шесть месяцев меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю главы Минобороны РФ генералу армии Павлу Попову, обвиняемому в преступлениях коррупционной направленности, в получении особо крупной взятки, а также в совершении должностных преступлений. Об этом корреспондент ТАСС сообщает из зала суда.

"Меру пресечения в отношении Павла Попова в виде заключения под стражей продлить на 6 месяцев", - сказано в судебном решении.

Начало судебного следствия по уголовному делу в отношении Попова назначено на 11 ноября.

Как сообщает корреспондент ТАСС, во время заседания Попов находился в "аквариуме" для заключенных под стражей вместе с ходунками, так как передвигается только с их помощью. Ранее адвокат Денис Сагач неоднократно сообщал о серьезных проблемах Попова со здоровьем. Сторона защиты Попова ходатайствовала об изменении меры пресечения на более мягкую, но суд ходатайство не удовлетворил.

О деле

Следственные действия по уголовному делу в отношении Попова были завершены в конце августа. Генералу армии в окончательной редакции вменили совершение преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий). По словам собеседника ТАСС в правоохранительных органах, материалы уголовного дела насчитывают 56 томов. Сам генерал Попов не признает вину в преступлениях.

Следствием установлено, что в 2022-2024 годах Попов, а также заместитель начальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и на тот момент директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов совершили многомиллионное хищение бюджетных денег через внесение в документацию заведомо ложных сведений о выполненных строительных работах в парке. По данным следствия, в 2014-2024 годах Попов также получил от генерального директора ОАО "Бамстройпуть" взятку на общую сумму более чем 45 млн рублей за общее покровительство при проведении строительных работ. Кроме того, согласно материалам следствия, в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 млн рублей. В целях обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 млн рублей.

Ахмедов и Шестеров заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Ахмедова суд приговорил к пяти годам колонии, Шестерова - к шести.