Обвиняемому в ДТП с гибелью подростка в Запорожской области продлили арест

Фигурантом дела стал бывший сотрудник прокуратуры

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Мелитопольский межрайонный суд продлил на месяц срок содержания под стражей обвиняемого в совершении резонансного ДТП в Запорожской области, в результате которого погибла девочка 2010 года рождения. Ранее в оперативных службах сообщили ТАСС, что фигурантом уголовного дела стал бывший сотрудник прокуратуры.

"Решением Мелитопольского межрайонного суда Запорожской области продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 ноября 2025 года", - сообщили в суде.

14 октября Запорожский областной суд отклонил жалобу защиты обвиняемого и оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу. Первоначально водитель был отпущен под подписку о невыезде, но 13 сентября он был арестован по ходатайству СУ СК по Запорожской области. Обвинение ему предъявлено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Инцидент произошел в Мелитополе вечером 27 августа, когда водитель 1979 года рождения, не соблюдая скоростной режим, сбил ребенка на пешеходном переходе. 4 сентября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что пострадавшая девочка скончалась от полученных травм, не приходя в сознание.