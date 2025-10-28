В Петербурге задержали мужчину за поджог тепловоза

Как установили правоохранители, он действовал по заданию неустановленного куратора, с которым общался через мессенджер

© Официальный Telegram-канал Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции и ФСБ в Санкт-Петербурге задержали мужчину за поджог железнодорожного локомотива на станции Ораниенбаум-1. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о теракте, сообщили в пресс-службе управления МВД России на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

"Установлено, что 22-летний житель Ленинградской области, находясь вблизи железнодорожной станции Ораниенбаум-1 в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, совершил поджог кабины маневрового тепловоза. Для этого он использовал легковоспламеняющуюся жидкость", - говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, задержанный действовал по заданию неустановленного куратора, с которым общался через мессенджер.

В случае установления вины фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы до 20 лет.