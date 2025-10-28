В Нижегородской области выявили подозреваемых в поджоге вышки сотовой связи

Предварительно установлено, что они решились на противоправные действия под дистанционным воздействием неизвестных

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 октября. /ТАСС/. Полицейские в Нижегородской области установили двоих подозреваемых в поджоге базовой станции сотовой связи. По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Полицейскими в ходе осмотра места происшествия обнаружены значимые для следствия улики, благодаря которым сотрудники ЦПЭ, УУР областного полицейского главка совместно с коллегами районного отдела полиции установили магазин, в котором приобретены орудия преступления, а вместе с этим и покупателей товара. Ими оказались двое местных жителей, местонахождение которых установлено", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Предварительно установлено, что подозреваемые решились на противоправные действия под дистанционным воздействием неизвестных и за обещанное денежное вознаграждение.