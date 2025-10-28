Ураган "Мелисса" не ослабнет в ближайшие часы

По данным министерства здравоохранения и благополучия Ямайки, из-за стихии погибли минимум три человека

Ураган "Мелисса" © NOAA via AP

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Бушующий на Ямайке ураган "Мелисса" в ближайшие часы серьезным образом не ослабнет. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Сегодня в 06:00 мск в зоне урагана фиксировался ветер со скоростью 75 м/с и порывами до 82 м/с, в среду, 29 октября, в 03:00 мск скорость ветра прогнозируется 60 м/с, а порывы - 72 м/с", - сказал собеседник агентства.

Ранее Национальный центр США по наблюдению за ураганами отмечал, что "Мелисса" движется со скоростью 4 км/ч и днем по московскому времени ураган находился в 215 км к юго-западу от столицы островного государства - Кингстона. При этом, по данным синоптиков, максимальная скорость ветра в пределах урагана усилилась с 72,2 м/с до 78,2 м/с. Специалисты ожидают, что "Мелисса" принесет на Ямайку опасные для жизни ветры катастрофической силы и станет причиной наводнений.

По данным министерства здравоохранения и благополучия Ямайки, из-за урагана погибли минимум три человека. Авиационное сообщение со страной, а также с Каймановыми островами прекращено, а воздушная диспетчерская зона закрыта.