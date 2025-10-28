ВМС Мексики ищут выживших после удара США по лодкам с наркоторговцами

Операция осуществляется с задействованием океанского патрульного корабля и морского патрульного самолета

МЕХИКО, 28 октября. /ТАСС/. Военно-морские силы Мексики проводят поисково-спасательную операцию в Тихом океане после очередного удара США по катерам, которые, по данным Вашингтона, перевозили наркотики.

"Во исполнение Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS) и по запросу Береговой охраны США ВМС Мексики проводят поисково-спасательную операцию в акватории более чем в 400 морских милях к юго-западу от Акапулько (около 830 км) с целью защиты человеческой жизни на море", - говорится в сообщении министерства военно-морских сил республики, опубликованном в Х.

В ведомстве добавили, что операция осуществляется с задействованием океанского патрульного корабля и морского патрульного самолета.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что вооруженные силы США в ходе операции в восточной части Тихого океана уничтожили в международных водах четыре катера, которые, по данным Вашингтона, могли использоваться для перевозки наркотиков. По его словам, из 15 находившихся на борту подозреваемых 14 были убиты, еще один выжил.

Как сообщала в августе газета The New York Times, бывший президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены дополнительные подразделения вооруженных сил США. Позднее Вашингтон начал наносить удары с воздуха по катерам, на которых, по данным американского правительства, транспортировались наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана.