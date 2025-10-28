ТАСС: на исполнявшую песни иноагентов уличную певицу составили новый протокол

Аналогичный протокол составлен также на гитариста группы Дианы Логиновой Александра Орлова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Петербургская полиция составила еще один протокол об административном правонарушении в отношении уличной певицы Дианы Логиновой, наказание по которому предусматривает административный арест. Речь идет об организации массового пребывания граждан в общественном месте, которое повлекло нарушение общественного порядка, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"После нынешнего заседания суда, где исполнительнице был выписан штраф в размере 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии, полицейские доставили девушку в 76-й отдел полиции, где в отношении нее составили еще один протокол по статье 20.2.2 КоАП РФ за "концерт" на территории Центрального района. После составления протокола Логинова помещена в комнату для административно задержанных", - рассказал собеседник агентства.

По его данным, аналогичный протокол составлен также на гитариста группы Логиновой Александра Орлова. 29 октября обоих молодых людей планируют доставить в суд для решения вопроса о привлечении их к ответственности. Ранее во вторник Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал Логинову на 30 тыс. рублей за дискредитацию действий Вооруженных сил России. Как следует из протокола, 26 сентября девушка исполнила песню иноагента Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) "Ты солдат" на Сенной площади.

16 октября Дзержинский суд города уже подверг Логинову, Орлова и третьего участника коллектива - барабанщика Владислава Леонтьева - административному аресту по ст. 20.2.2 КоАП РФ за другое несогласованное с властями выступление, состоявшееся 11 октября у станции метро "Площадь Восстания". Тогда, по версии полиции, вокруг музыкантов образовалась толпа в количестве не менее 70 человек, что создало препятствия для движения пешеходов и прохода людей в метро. Срок ареста Орлова истек накануне, Логиновой - утром 28 октября, после чего оба были снова доставлены в полицию. Леонтьев пока еще продолжает отбывать арест.

Как сообщалось ранее, на данный момент в отношении Логиновой возбуждено еще как минимум одно административное дело о дискредитации действий ВС - ранее оно было направлено в Куйбышевский районный суд, но 27 октября возвращено в полицию на доработку. В данном протоколе фигурантке вменяется исполнение песни "Светлая полоса" иноагента Ивана Алексеева (Noize MC) у дома 2 по улице Восстания 11 октября.