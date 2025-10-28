ТАСС: одержимость комбрига ВСУ соцсетями обрушила фронт в Харьковской области

Подполковник Анатолий Лисецкий практически не занимался руководством бригадой, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Командир 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковник Анатолий Лисецкий после назначения на должность настолько активно уделял внимание Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что это привело к обрушению фронта в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там пояснили, что ранее хакеры взломали аккаунт комбрига в Instagram. По данным собеседника агентства, Лисецкий так активно вел свою страницу, что создавалось впечатление, что он находится не на передовой, а все время проводит со своей возлюбленной.

"Излишняя активность Лисецкого в соцсетях закономерно привела к обрушению фронта под Купянском и разговорам о возможном бегстве с Украины в Польшу. Именно эти вопросы комбриг, не стесняясь, обсуждает со своими друзьями", - подчеркнули в силовых структурах.

Там добавили, что по наблюдениям украинских пользователей, одержимость Лисецкого соцсетями привела к тому, что он практически не занимался руководством бригадой. Кроме того, отметил собеседник ТАСС, в личных переписках комбриг обсуждал с друзьями способы бегства с Украины.

По мнению собеседника ТАСС, теперь 14-ю бригаду ВСУ ждет очередная смена командира.

"Однако это уже давно стало обыденностью. За время СВО бригадой командовали четыре комбрига, которые были сняты с должности по различным причинам", - добавил он.