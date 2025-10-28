"Украинская правда": мэру Одессы Труханову предъявили обвинение

По информации издания, градоначальник и его замы обвиняются в служебной халатности в период наводнения в городе в начале октября

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Правоохранители Украины предъявили обвинения мэру Одессы Геннадию Труханову и двум его заместителям. Об этом пишет издание "Украинская правда".

По его данным, градоначальник и его замы обвиняются в служебной халатности в период наводнения в Одессе в начале октября, когда погибли 10 человек. В свою очередь источники агентства "РБК-Украина" сообщают, что обвинения предъявлены семи подчиненным Труханова.

Как позже написал в своем Telegram-канале уехавший с Украины из-за политического преследования депутат Верховной рады Артем Дмитрук, обвинения ему были предъявлены возле дома в Одессе.

"По имеющейся схеме офиса, уже завтра ему должны избрать меру пресечения - либо домашний арест, либо содержание под стражей", - сообщил парламентарий.

Труханов - один из крупнейших региональных политиков на Украине. Между ним и администрацией Владимира Зеленского длительное время существуют серьезные разногласия. Украинские националисты обвиняют мэра Одессы в том, что он недостаточно активно проводит политику "декоммунизации".

14 октября Зеленский подписал указ о лишении Труханова украинского гражданства. Украинские журналисты неоднократно писали о вероятном наличии у одесского мэра гражданства РФ. Сам он опровергает этот факт, а также заявил, что будет оспаривать решение о лишении гражданства. В тот же день Зеленский подписал указ о создании военной городской администрации Одессы, которая будет дублировать функции действующей исполнительной власти. Ее главой стал бывший руководитель администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

16 октября на сайте горсовета Одессы появилось распоряжение о назначении исполняющим обязанности мэра секретаря городского совета - представителя украинской правящей партии "Слуга народа" Игоря Коваля, подписанное им самим.