В Брянской области из-за удара БПЛА погибла мирная жительница

ЧП случилось в Выгоничском районе

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 28 октября. /ТАСС/. Женщина погибла из-за удара БПЛА в Выгоничском районе Брянской области.

Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"В результате террористической атаки укронацистов с помощью БПЛА в Выгоничском районе произошло возгорание жилого дома", - написал он в своем Telegram-канале.

Богомаз добавил, что погибла мирная жительница. Также произошло возгорание жилого дома. Кроме того, девочка 14 лет получила ранения, ее доставили в больницу и оказали помощь. Как заверил Богомаз, власти окажут необходимую поддержку и материальную помощь семье погибшей.