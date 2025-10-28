В Брянской области из-за удара БПЛА погибла мирная жительница
20:53
БРЯНСК, 28 октября. /ТАСС/. Женщина погибла из-за удара БПЛА в Выгоничском районе Брянской области.
Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
"В результате террористической атаки укронацистов с помощью БПЛА в Выгоничском районе произошло возгорание жилого дома", - написал он в своем Telegram-канале.
Богомаз добавил, что погибла мирная жительница. Также произошло возгорание жилого дома. Кроме того, девочка 14 лет получила ранения, ее доставили в больницу и оказали помощь. Как заверил Богомаз, власти окажут необходимую поддержку и материальную помощь семье погибшей.