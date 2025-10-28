В Дагестане объявили опасность атаки беспилотников

Возможны перебои в работе мобильного интернета

МАХАЧКАЛА, 28 октября. /ТАСС/. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Республики Дагестан. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС.

"Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан <...>. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возможны перебои в работе мобильного интернета.