Ураган "Мелисса" ослабел до 4-й категории

Он движется от Ямайки в сторону Кубы

Редакция сайта ТАСС

ГАВАНА, 29 октября. /ТАСС/. Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Мелисса" ослабел до 4-й категории, он постепенно уходит от Ямайки в сторону Кубы. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

По состоянию на 16:00 по восточному времени (23:00 мск) "Мелисса" имеет 4-ю категорию опасности, скорость ветра в его пределах составляет 240 км/ч, говорится в сообщении центра. Он покидает территорию Ямайки и движется в Карибском море в сторону Кубы.

Как ранее сообщили кубинские власти, "Мелисса", как ожидается, затронет восточное побережье Кубы. Там принимаются все меры предосторожности, проводится эвакуация населения.