У жителя Уссурийска вымогали деньги пять человек

Они требовали 260 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября. /ТАСС/. Пять человек стали фигурантами дела о вымогательстве в Уссурийске Приморского края. Об этом сообщает УМВД России по региону.

"В Уссурийске Приморского края сотрудники ФСБ и МВД задержали группу лиц, подозреваемых в вымогательстве денежных средств у 21-летнего местного жителя", - говорится в сообщении в своем Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что группа лиц, желая поговорить с потерпевшим, на автомобиле отвезли его в безлюдное место и потребовали передать им 260 тыс. рублей. Затем мужчину избили, забрали ключи и документы от его машины и отпустили.

При силовой поддержке Росгвардии были задержаны пять человек в возрасте 20, 23, 24, 35 и 47 лет. Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в", "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере). Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.