Экс-мэр Сочи Копайгородский оформил на мать статус ИП

Он пытался скрыть свое реальное имущественное положение

Редакция сайта ТАСС

Алексей Копайгородский © Суды общей юрисдикции/ ТАСС, архив

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский для сокрытия полученного преступным путем имущества и дорогостоящей недвижимости оформил на свою мать статус индивидуального предпринимателя. Это следует из имеющихся в распоряжении ТАСС материалов дела.

"Копайгородский также с целью сокрытия своего реального имущественного положения решил оформить своей матери Копайгородской Г.А. статус индивидуального предпринимателя для осуществления совместной коммерческой деятельности. В качестве индивидуального предпринимателя Копайгородская Г.А. в 2022 году получила доход в размере 7 069 100 рублей, в 2023-м - 19 865 000 рублей, при этом 23 января 2024 года у Копайгородской указанный статус прекращен", - говорится в документах.

Генпрокуратура РФ требует обратить активы бывшего мэра Сочи Копайгородского, его родственников, а также ряда физических и юридических лиц на сумму 1 673 633 247 рублей 82 копейки в доход государства. Как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС, в перечне активов числятся 77 объектов недвижимости, в числе которых элитное жилье у Эрмитажа в Санкт-Петербурге и 5 автомобилей Mercedes.

Ответчиками, помимо Копайгородского, стали его жена и мать, а также юрист Полина Чернышенко и автономная некоммерческая организация "Мир детства", четыре коммерческие фирмы: ООО "Алекс", ООО "Бизнес Комфорт-Юг", ООО "ТМ Отражение", ООО "Хугге", еще восемь физических лиц, среди которых подмосковный адвокат Евгений Дворовенко.

По ходатайству Генпрокуратуры районный суд Сочи уже наложил обеспечительный арест на имущество и счета. Адвокаты Копайгородских утверждают, что законность приобретения активов подтверждена документами.