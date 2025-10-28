Названа возможная причина взрыва в квартире в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 октября. /ТАСС/. Хозяин квартиры в пятиэтажном доме в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газовоздушной смеси, предположительно, вел работы с нарушением технологии. Об этом сообщила администрация Автозаводского района города.
"Предположительно, с нарушением технологий велись работы с акриловой краской в ванне. Для ускорения процесса высыхания хозяин решил воспользоваться строительным феном в закрытом помещении", - говорится в сообщении.
По информации ГУ МЧС по региону, 28 октября вечером в пятиэтажном доме на улице Львовской в Нижнем Новгороде произошел хлопок при проведении ремонтно-строительных работ. Горения не последовало. В результате происшествия пострадал мужчина, повреждено остекление двух оконных проемов и межкомнатной перегородки. Следователи организовали проверку.