Названа возможная причина взрыва в квартире в Нижнем Новгороде

Хозяин жилья, предположительно, вел работы с нарушением, сообщили в администрации Автозаводского района города

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 октября. /ТАСС/. Хозяин квартиры в пятиэтажном доме в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газовоздушной смеси, предположительно, вел работы с нарушением технологии. Об этом сообщила администрация Автозаводского района города.

"Предположительно, с нарушением технологий велись работы с акриловой краской в ванне. Для ускорения процесса высыхания хозяин решил воспользоваться строительным феном в закрытом помещении", - говорится в сообщении.

По информации ГУ МЧС по региону, 28 октября вечером в пятиэтажном доме на улице Львовской в Нижнем Новгороде произошел хлопок при проведении ремонтно-строительных работ. Горения не последовало. В результате происшествия пострадал мужчина, повреждено остекление двух оконных проемов и межкомнатной перегородки. Следователи организовали проверку.